شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد حديقة الأسماك بالزمالك ويوجه بتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، وذلك فى زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وزير الزراعة أهمية العمل على التطوير المستمر الحديقة واقسامها، والعناية بها، بإعتبارها متنفسا ومتنزها هاما للمواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها.

وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية حديقة الأسماك كأحد أهم المعالم السياحية والثقافية فى مصر، ووجه بتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة تشمل:رفع كفاءة البنية التحتية، وتجديد المسطحات، وتطوير الأحواض، إضافة إلى تنويع الخدمات بها للتيسير على الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم، من خلال توفير المزيد من المرافق الترفيهية، مثل أماكن للجلوس، وممرات للمشي، ومساحات مخصصة للأطفال.

وشدد فاروق على أهمية أن تعود حديقة الأسماك التاريخية وجهة سياحية جاذبة، وهامة، ونقصد للسياحة الداخلية والخارجية، فضلا عن طلاب المدارس والجامعات والرحلات التعليمية التثقيفية.

ويعود تاريخ إنشاء حديقة الأسماك، إلى عهد الخديوى إسماعيل فى عام 1867، حيث تبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان، وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفى جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة، كما تعتبر الحديقة، إحدى العلامات التاريخية المميزة فى حى الزمالك.