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جداول امتحانات الشفوى للفصل الدراسى الأول بكلية الإعلام جامعة السويس

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القاهرة - سامية سيد - محمد صبحي - سارة وائل

السبت، 14 ديسمبر 2024 03:35 م

نشرت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جداول امتحانات الشفوي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لكافة أقسام الكلية.

ومن المقرر ان تبدأ يوم الإثنين الموافق 23/12/2024 و تنتهي يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024.

 

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