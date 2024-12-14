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شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الشفوى للفصل الدراسى الأول بكلية الإعلام جامعة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحي - سارة وائلالسبت، 14 ديسمبر 2024 03:35 م
نشرت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جداول امتحانات الشفوي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لكافة أقسام الكلية.
ومن المقرر ان تبدأ يوم الإثنين الموافق 23/12/2024 و تنتهي يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024.
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