شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الشفوى للفصل الدراسى الأول بكلية الإعلام جامعة السويس والان مع تفاصيل الخبر

نشرت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جداول امتحانات الشفوي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لكافة أقسام الكلية.

ومن المقرر ان تبدأ يوم الإثنين الموافق 23/12/2024 و تنتهي يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024.







