شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم .. الصغرى تصل لـ 13 درجة بالقاهرة والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من السبت 14 ديسمبر 2024 إلى الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 14 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الأحد 15 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الإثنين 16 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الأربعاء 18 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 19 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.