شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. برنامج المختبرات الطبية بحلوان الأهلية ينظم فعاليات تقييم المشاريع المبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم برنامج المختبرات الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة حلوان الأهلية فعاليات تقييم المشروعات الطلابية المبتكرة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة و المشرف على البرنامج، والسيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية.

وتقام فعالية تقييم المشاريع الطلابية المبتكرة لمقرر الميكاترونيات لطلاب المستوى الثاني بالكلية يوم الثلاثاء الموافق 17-12-2024 في تمام الساعة 10 صباحا بمبنى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

ويهدف هذا النشاط إلى تنمية المهارات العملية لطلاب البرنامج في إستخدام تطبيقات مجال هندسة الميكاترونيات والتقنيات الحديثة لإبتكار وتصنيع مجسمات و أجهزة تخدم مجال المختبرات الطبية، ويأتى ذلك انطلاقا من رؤية و أهداف الكلية في تخريج تقنيين قادرين على استخدام الاجهزة المعملية بناءً على الفهم الكامل للأساسيات الهندسية المتعلقة بطريقة عملها، والتدريب عليها مع القدرة على الابتكار و العمل الجماعي.

و سوف يقوم مجموعة من الأساتذة بكليتي الهندسة والصيدلة بتقييم المشروعات، تحت إشراف الدكتور طه حلمي سيد عبد العزيز، الدكتورة يمنى عبد الرازق. ومتابعة من الدكتور هيثم علي منسق برنامج المختبرات الطبية، الدكتور هشام رأفت مسجل البرنامج.