شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الثانية لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الثانية (انتساب) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الثانية يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة الواحدة ظهرًا حتي الساعة الإثنين والنصف عصرًا، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.

جدول امتحانات الفرقة الثانية لكلية الاداب جامعة القاهرة انتساب