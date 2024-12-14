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جدول امتحانات الفرقة الثانية لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025

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القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى - ساره وائل

السبت، 14 ديسمبر 2024 02:20 م

نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الثانية (انتساب) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.

 

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الثانية يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة الواحدة ظهرًا حتي الساعة الإثنين والنصف عصرًا، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.

 

 

 

كلية الاداب .
كلية الاداب 2
كلية الاداب

جدول امتحانات الفرقة الثانية لكلية الاداب جامعة القاهرة انتساب

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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