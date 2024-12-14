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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الثانية لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى - ساره وائلالسبت، 14 ديسمبر 2024 02:20 م
نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الثانية (انتساب) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.
ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الثانية يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة الواحدة ظهرًا حتي الساعة الإثنين والنصف عصرًا، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.
جدول امتحانات الفرقة الثانية لكلية الاداب جامعة القاهرة انتساب
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