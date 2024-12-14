شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن طائرات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أثناء تواجد وفد من منظمة الصحة العالمية.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية، فى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون