شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة أمونت للرياح بقدرة 500 ميجا وات .. مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإمارتية، أن الشراكة بين مصر والإمارات مستمرة على مستوى جميع القطاعات، وبالأخص قطاع الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه فخور بمشاركة بلاده بقوة فى استراتيجية مصر للطاقة 2040 والتوسع فى الاستثمارات الإماراتية بهذا المجال.

وأضاف النويس خلال افتتاح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجا وات بأسوان بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والمهندس كريم بدوى وزير البترول وسفيرة الإمارات بالقاهرة، أن الأسبوع الاول من مايو المقبل سيشهد تشغيل محطة أمونت للرياح بقدرة 500 ميجا وات بنظام بطاريات التخزين لأول مرة فى مصر.

وأعلن النويس، أنه تم البدء فى الأعمال الإنشائية لمحطة ابيدوس 2 الشمسية بقدرة الف ميجاوات، موكدا أن كل هذه المشروعات توكد على حرص بلاده على تبادل الاستثمارات بين رجال الأعمال المصريين والإمارتين.