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جدول امتحانات الفرقة الأولى لكلية الآداب جامعة القاهرة 2024/2025

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الأولى لكلية الآداب جامعة القاهرة 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى - سارة وائل

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:24 م

نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الأولى (انتظام) مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024، لكافة اقسام الكلية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 لطلاب الانتظام في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.

 

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جدول امتحانات الفرقة الاولي- كلية الاداب جامعة القاهرة

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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