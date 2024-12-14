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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الأولى لكلية الآداب جامعة القاهرة 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى - سارة وائلالسبت، 14 ديسمبر 2024 01:24 م
نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الأولى (انتظام) مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024، لكافة اقسام الكلية.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 لطلاب الانتظام في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.
جدول امتحانات الفرقة الاولي- كلية الاداب جامعة القاهرة
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