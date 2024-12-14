شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: إنشاء خلايا شمسية بقدرة 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أنه من المستهدف أن يتم إضافة 14 ألف ميجا وات من طاقة الرياح، و8 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية بحلول 2030، موكدا أن هذه المشروعات هدفها تقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.

وأشار عصمت خلال افتتاح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجا وات بأسوان بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والمهندس كريم بدوى وزير البترول، و سفيرة الامارات بالقاهرة، والمهندس حسين النويس رئيس شركة النويس الإمارتية، إلى أن استراتيجية مصر 2040 تستهدف إضافة 65 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على الوقود.

وتابع وزير الكهرباء أن هناك مرحلة ثانية من مشروع محطة أبيدوس الشمسية بقدرة ألف ميجا وات، والتى تنفذها أيضا شركة اميا باور الإماراتية، لافتا إلى أن هذه المحطة ستضم لأول مرة 600 ميجا وات بنظام بطاريات التخزين لضمان استمرارية ضخ الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.



