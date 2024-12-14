شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: محطة أبيدوس تؤكد على العلاقة المتميزة بين مصر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان تنفذها شركة أيميا باور الإماراتية، وتعبر عن العلاقة المتميزة بين مصر والإمارات على المستوي الشعبي والرسمي.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية: "هذا المشروع يدل على أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها، بما يعود بالنفع على المواطن المصري".