شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الرئيس السيسى يقدر الجهود المبذولة فى ملف الطاقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:06 م

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر الجهود المبذولة فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ خطة الدولة المصرية فى ملف الكهرباء والطاقة.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية: "نشهد اليوم افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات والتي تنفذها شركة أيميا باور الإماراتية فى محافظة أسوان".



