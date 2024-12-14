شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تحليل مقاومة الأنسولين.. مراقبة صحة القلب والكشف المبكر عن السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث، نشرة طبية للدكتورة سالي حافظ محمد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، تناولت خلالها تحليل مقاومة الأنسولين: أهميته وفوائده.

وأوضحت الدكتورة سالى حافظ فى النشرة الطبية، أن تحليل مقاومة الأنسولين يُستخدم لقياس مدى استجابة الجسم للأنسولين، وعندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، يرتفع مستوى السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وأشارت فى النشرة الطبية إلى أهمية التحليل:

1. الكشف المبكر عن السكري: يساعد في تشخيص مقدمات السكري قبل ظهور الأعراض.

2. تشخيص متلازمة التمثيل الغذائي: يكشف عن عوامل خطر متعددة مثل السمنة وارتفاع السكر في الدم.

3. مراقبة صحة القلب: مقاومة الأنسولين تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. مؤشر على تأثير الوزن الزائد: يساعد في توجيه العلاج وتعديل نمط الحياة مثل فقدان الوزن.

كيفية إجراء التحليل:

يتم حساب مؤشر HOMA-IR باستخدام مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وغالبًا ما يتطلب الصيام لمدة ٨ ساعات قبل الفحص.

وأكدت الدكتورة سالى حافظ أن التحليل مهم للكشف المبكر عن مخاطر صحية مثل السكري وأمراض القلب، مما يسمح باتخاذ خطوات وقائية فعّالة.