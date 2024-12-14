شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يشدد على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي الأمريكي و"بريت ماكجورك" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

رئيس الوزراء يفتتح محطة أبيدوس الشمسية بأسوان

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بمحافظة أسوان.

وزيرة التضامن: قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الإثنين المقبل أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري. وزيرة التضامن: قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الإثنين المقبل الإنتاج الحربى: حققنا إيرادات بنسبة 144% فى شركات الوزارة ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024) . أكدت المديريات التعليمية على أنه تم الالتزام بالمنهج الدراسى أثناء وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بحيث تتوزع الأسئلة على جميع جزئيات ومقررات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الأسئلة تكون وفق المواصفة الفنية للورقة الامتحانية، ومتدرجة من حيث الصعوبة بحيث تقيس المستويات البسيطة والمعرفية والعليا للطلاب. مديريات التعليم تؤكد التزام المدارس بالمنهج في وضع أسئلة امتحان الترم الأول الإنتاج الحربى: حققنا إيرادات بنسبة 144% فى شركات الوزارةصرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 غدا

صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية. برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس بعد إعلان الأحكام العرفية

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 23 يناير المقبل آخر يوم بـ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 25 يناير 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل صف دراسى تبدأ إجازة نصف العام له بعد انتهاء موعد الامتحان وفق الجداول التى تعلنها المديريات التعليمية والإدارات.

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية السبت 14-12-2024، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 25 جنيها، وذلك نتيجة تطورات سعر الذهب العالمي وحدوث تراجع للأوقية. عيار 24 يسجل 4349 جنيها. عيار 21 يسجل 3805 جنيها. عيار 18 يسجل 3261 جنيها. الجنيه الذهب 30440 جنيها

إجازة نصف العام الدراسى .. 23 يناير آخر يوم بامتحان الترم و25 بدء الإجازةسعر الذهب اليوم السبت 14-12-2024 في مصرالأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، وسط انخفاض طفيف فى قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع التأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.