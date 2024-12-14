شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات نصف العام 2025.. تجهيزات مكثفة من المديريات قبل بدء الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

تعمل المديريات التعليمية والإدارات بشكل مكثف قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 11 يناير حتى 23 من نفس الشهر، وأكدت المديريات، أنه تم تحديد اللجان الامتحانية وأرقام جلوس الطلاب وتحديد مواعيد الاختبارات والجداول تمهيدا لاعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب، كما انتهت المديريات التعليمية من وضع أسئلة الامتحان وطباعتها وتظريفها والحفاظ على سريتها تمهيدا لتوزيعها على اللجان الامتحانية مع انطلاق الاختبارات.

وشددت المديريات التعليمية، على أن الأسئلة ستكون في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025، كما أنها موزعة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وتغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي التلاميذ، ومتدرجة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، كما أنها توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، مشيرة إلى أن الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، كما أنها تستوفي البيانات الأساسية (المرحلة الصف العادة الزمن الدرجة الفصل الدراسي، تاريخ الامتحان.