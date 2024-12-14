شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: مصر تقوم بدور قيادي في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس البرلمان العربي ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اللواء طارق نصير، أن مصر تقوم بدور قيادي في دعم القضية الفلسطينية وجهود دبلوماسية مكثفة على الساحتين الإقليمية والدولية للوصول لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل والشامل.

جاء ذلك في كلمة اليوم للواء طارق نصير في الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت اليوم السبت برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن مصر تدعم المصالحة الفلسطينية وتستضيف جولات الحوار بين الفصائل بجانب جهودها المستمرة للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة ووقف العدوان مع تأكيدها على السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لحل النزاع.

و‏أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف أراضيهم و ممتلكاتهم وأرواحهم، مثنيا على عزيمة الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الوحشية للاحتلال التي تمثل إبادة جماعية بحق شعب اعزل.

‏وأكد على الحاجة لمعالجة الأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن من أجل تحقيق والأمن والاستقرار في هذه الدول الشقيقة.