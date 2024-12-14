شكرا لقرائتكم خبر عن زرع يد مبتورة بقصر العينى..عميد كلية الطب: جاهزية كاملة للتعامل مع الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - عميد كلية الطب: 30 دقيقة استغرقها المريض منذ الوصول وحتى دخول غرفة العملياتويؤكد : العملية تتطلب مهارات خاصة لتوصيل العصب والشرايين والأوتار

نجح فريق طبى بمستشفيات قصر العينى جامعة القاهرة، فى عملية إعادة زرع يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما وذلك فى مستشفى الطوارئ والاستقبال.

وفى هذا الإطار قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن مستشفيات جامعة القاهرة لديها الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ، موضحا أن عملية إعادة زرع يد مبتورة عملية تتطلب مهارات خاصة، وذلك كونها تتطلب توصيل عظم وأوتار وعصب وشرايين وتتطلب سرعة لانجاز العملية بنجاح وهو ما يعكس الإمكانيات البشرية والتقنية من الأجهزة والتجهيزات وامكانيات تشغيلية اذ أنه فى خلال نصف ساعة من وصول المريض للمستشفى كان فى غرفة العمليات.

وأشاد الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الأطقم الطبية من الجراحة والتخدير والتمريض والمنظومة الإدارية والرعاية المركزة والمنظومات الداعمة كانت على اتم استعداد لتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المريض من المستلزمات الطبية والرعاية اللازمة وتوفير الدم والدواء.