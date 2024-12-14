شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة شمالا وسقوط أمطار من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، من السبت 14 ديسمبر 2024 إلى الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 14 ديسمبر 2024

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (65:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (4:3 متر).

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 15 ديسمبر والإثنين 16 ديسمبر 2024- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

اعتبارًا من الثلاثاء 17 ديسمبر

- انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجة على شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن يسود، اليوم السبت 14-12-2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.