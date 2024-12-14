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وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 14 ديسمبر 2024 11:10 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه للوقاية من الأنفلونزا يجب تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية واتباع النصائح التالية:-

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

- لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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