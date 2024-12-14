شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه للوقاية من الأنفلونزا يجب تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية واتباع النصائح التالية:-

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

- لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات