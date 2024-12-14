شكرا لقرائتكم خبر عن فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم السبت 14-12-2024 على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمعرفة أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها للأحوال الجوية.

كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأشار إلى أنه من المتوقع نشاط رياح، اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحًا أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

يُذكر أن الحسابات الفلكية كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2024، إذ بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

والخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتوقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وفي بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ومن سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.