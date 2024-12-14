شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوجه الشكر لقيادات قصر العينى بعد نجاح عملية زراعة يد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، رسالة شكر وتقدير لقيادات قصر العينى والفريق الطبى بوحدة جراحة التجميل بعد نجاح زراعة يد مبتورة، قائلا: "تابعت بفخر واعتزاز ما حرصت على تسليط الضوء عليه المواقع الإعلامية والصفحات الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن نجاح الفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (28 أ) بطوارئ قصر العيني في إجراء عملية زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عمره 20 عاما بعد جراحة دقيقة ومعقدة بمشاركة أطباء الجراحة والعظام والتخدير.

وتابع: وفي هذا السياق، أتوجه بالتهنئة والشكر إلى قيادات قصر العيني الدكتور حسام صلاح ووكلائه ومعاونيه، والفريق الطبي بمستشفى الطوارئ الذي شارك في نجاح الجراحة تحت إشراف الدكتور عادل ولسن أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، واالدكتور طارق عامر أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبيه، وا.د.أيمن نعمان أستاذ مساعد جراحة التجميل والاصلاح، د.يوسف الخولي مدرس جراحات التجميل والإصلاح

وبمشاركة فريق جراحة التجميل والإصلاح المكون من: الدكتورة يمني صلاح،الدكتور جون جوزيف، والطبيب فادي منصف، ط.م.فيلوباتير جوزيف، ط.م.اندرو ميشيل، ط.م.أحمد عامر.

والشكر موصول لأطباء العظام: م.م.د.أحمد صفتي، ط.م.مينا اسامة، ط.م.حسن سيد، وفريق التخدير: مدرس د.بيشوي عاطف، م.م.د.مكاريوس موريس، ط.م.بسنت اشرف، ط.م.أحمد حازم، وط.م.أماني فتحي، وأطباء الرعاية والامتياز والتمريض: ط.م.منه عبدالله، ط.م.علي جنينه، ط. ا.علي امجد، م.فؤاد، ولكافة العاملين والقائمين على العمل بهذا الصرح الطبي العملاق.

لقد أبرزت هذه الجراحة الدقيقة نماذج ملهمة ومشرفة من الكفاءات الطبية التي يحتذى بها والتي تذخر بها مستشفيات جامعة القاهرة، فكل الشكر على أخلاصكم وعطاءكم المتميز، وتنمياتي لكم بالتوفيق والمزيد من النجاح".