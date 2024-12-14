شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة نصف العام الدراسى .. 23 يناير آخر يوم بامتحان الترم و25 بدء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 23 يناير المقبل آخر يوم بـ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 25 يناير 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل صف دراسى تبدأ إجازة نصف العام له بعد انتهاء موعد الامتحان وفق الجداول التى تعلنها المديريات التعليمية والإدارات.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، مشددة على مراعاة عدم عقد امتحانات أثناء وضع الجداول أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، على أن تبدأ الاختبارات من 11 يناير حتى 23 حسب جدول امتحان كل صف دراسى سواء فى صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، كما وجهت الوزارة بتقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات قبل امتحانات الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية اى قبل 11 يناير.