شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، وسط انخفاض طفيف فى قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع التأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولي: "نشهد وجود بعض السحب المتوسطة مما يساعد على غياب أشعة الشمس، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسط نشاط للرياح".

وتابعت الدكتورة منار غانم: "خلال فترات الليل نشهد انخفاضا بشكل أكبر فى درجات الحرارة خاصة فى المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.. أو حتي المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير مثل محافظات شمال الصعيد".