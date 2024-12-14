شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات مبادرة دعم صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف مبادرة رئيس الجمهورية دعم صحة المرأة السيدات فوق سن 18 سنة بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول).

ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28سؤال يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى و تعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.

وينشر ”الخليج 365” الخدمات الأساسية التي تقدمها المبادرة:

1- خدمات الرعاية الصحية الأولية:

تقديم التوعية لجميع السيدات عن طريق الرائدة الصحية عن الأمراض غير السارية وسرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي. يتم عمل الفحص الإكلينيكي للمستهدفات بالفحص و عمل قياس ضغط الدم ومستوى السكر بالدم والوزن والطول.

2- خدمات مقدمة بمستشفيات الفحص المتقدم:

- يتم عمل الفحص الإكلينيكي المتقدم بواسطة جراح أو طبيب أورام .

- تقديم خدمات الاشعة ( سونار على الثدى وماموجرام ).

- سحب العينة نسيجية وتحليلها باثولوجياً.

3- الخدمة المقدمة بمراكز العلاج

تقديم خدمات العلاج ( جراحى - دوائى - اشعاعى) بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية للحالات الإيجابية التي ثبتت إصابتها بأورام الثدي.

