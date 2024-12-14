شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.