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%88 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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