شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور خبراء معامل الكيمياء بالطب الشرعى في كشف غموض الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مصلحة الطب الشرعى من أهم القطاعات القضائية التي تقوم بدور هام جدا فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة وكشف الغموض فى العديد من القضايا.

وفى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لدى جهور القراء، نستعرض في السطور التالية أهم اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية، وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.