شكرا لقرائتكم خبر عن هل المياه الساخنة تزيد نسبة الإصابة بجفاف الجلد شتاءً؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يسبب استخدام المياه الساخنة جفاف الجلد كما يحدث جفاف الجلد نتيجة انخفاض الرطوبة وبرودة الطقس في الشتاء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : بحدث جفاف الجلد نتيجة استخدام الكحول على الأيدي في ظهور أعراض الجفاف واستخدام الصابون والمنظفات القوية أو المعطرة.

وكشفت وزارة الصحة عن نصائح للوقاية من جفاف الجلد تشمل :-

ـ عدم الاستحمام بالماء الساخن لأنه يؤدي إلى جفاف الجلد بشدة.

ـ تناول الطعام الذي يعزز من ترطيب الجلد العميق مثل الأسماك والأفوكادو والبطاطا واللوز.

ـ لا تلجئى لتجديد خلايا البشرة ولا لتقشير البشرة لأنها تعزز من جفاف الجلد.

ـ اشربي الكثير من المياه لأنها تعزز الترطيب العميق في الجلد وطبقاته.

ـ اهتمي بدهان مرطب يومي للجسم كاملا خلال فصل الشتاء.

ـ لا تستخدم المنظفات والعطور بشكل مباشر ارتد قفازا.

ـ اهتم بشرب السوائل الصحية على مدار اليوم منزوعة السكر.

ـ رطب يديك وجسمك ووجهك يوميا.

ـ السباحة في المياه بالكلور، خلال فصل الشتاء يجب أن تكون بمحاذير شديدة وترطيب الجسم بعدها ترتيبا جيدا بعد الاستحمام.

ـ الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المياه مثل الفواكه الصحية والخضراوات الورقية بأنواعها المختلفة.



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