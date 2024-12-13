شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للجيش السورى فى ريفى دمشق والسويداء وطرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية، إن الاحتلال الإسرائيلى شن 6 غارات استهدفت مواقع عسكرية للجيش السورى فى ريفى دمشق والسويداء وطرطوس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو شن أكثر من 350 غارة جوية ضد مستودعات أسلحة وبٌنى تحتية استراتيجية في سوريا، خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وذكر جيش الاحتلال- في بيان، بثه عبر حسابه على منصة "إكس"- "لقد نفذت القوات الجوية ضربات صاروخية على أهداف عسكرية سورية تشمل: مواقع إنتاج أسلحة في دمشق وحُمص وطرطوس واللاذقية وتدمر".