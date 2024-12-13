شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار جراء غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية، إنه سمع دوى انفجار جراء غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو شن أكثر من 350 غارة جوية ضد مستودعات أسلحة وبٌنى تحتية استراتيجية في سوريا، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وذكر جيش الاحتلال- في بيان، بثه عبر حسابه على منصة "إكس"- "لقد نفذت القوات الجوية ضربات صاروخية على أهداف عسكرية سورية تشمل: مواقع إنتاج أسلحة في دمشق وحُمص وطرطوس واللاذقية وتدمر".