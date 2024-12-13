شكرا لقرائتكم خبر عن صفع سيدة على وجهها.. لجنة عرفية تلزم شابا بالاعتذار ودفع 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت لجنة المصالحات العرفية، بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة العمدة هانى عمارة عضو لجان المصالحات والقضاء العرفى بمركز كفر الزيات، ومحافظة الغربية وطارق الهلبى عضو لجان المصالحات بطنطا ومحلة مرحوم، والشيخ محمد البهى ممثلا عن الأوقاف، خصومة بين عائلتين بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات، والتى نتجت عن قيام شاب بصفع معلمة على وجهها وإصابتها بجروح قطعية أجرت على إثرها عملية جراحية، وتم تغريم المشكو فى حقه بـ100 ألف جنيه لصالح المجنى عليها، مع الاعتذار لها أمام أهالى القرية.

ترجع الواقعة بتحرير "هبة ح" 37 سنة حاصلة على ليسانس آداب مقيمة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات محضراً تتهم فيه أحد أقارب زوجها ويدعى "ر. ح"، بالتعدى عليها بالصفع على وجهها ما أدى إلى إصابتها بقطع في الأذن اليسرى وإجراء جراحة خياطة 15 غرزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، واحالته النيابة للمحاكمة، وتحدد جلسة 17 ديسمبر الجارى للنطق بالحكم.

واحتكم الطرفان للجنة المصالحات العرفية، التى قضت بتغريم المشكو فى حقه 100 ألف جنيه لصالح المجنى عليها، والاعتذار لها أمام الجميع عما بدر منه فى حقها، وتم تسليم المبلغ للسيدة فى حضور اللجنة مع الالتزام بالتنازل عن القضية أمام جهات التحقيق.

لجنة الصلح