شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رفع 125 طن مخلفات ورتش أسفل الطريق الدائرى بنفق الفكهانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، رفع 125 طن مخلفات ورتش أسفل الطريق الدائري بنفق الفكهانية، من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة وتحسين منظومة النظافة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على زيادة فاعلية حملات رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين ومنع كافة التعديات على الطريق العام لعدم إعاقة حركة المواطنين، مكلفًا بتعيين دوريات ثابتة للمرور والمتابعة.