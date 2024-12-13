شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لتر زيت الخليط بسعر 64 جنيها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

يطرح سوق اليوم الواحد والمجمعات الاسهلاكية عبوة زيت الطعام الخليط وزن 1 لتر بـ64 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ويوفر السوق، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة.

ويقام سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

وتعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.