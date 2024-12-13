شكرا لقرائتكم خبر عن العاشر من رمضان تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم بانطلاق النسخة الثانية من ماراثون "نقدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مدينة العاشر من رمضان باليوم العالمي لذوي الهمم عبر تنظيم النسخة الثانية من ماراثون "نقدر"، بحضور د عبير عبد العزيز رئيس مجلس امناء مؤسسة نقدر، ومشاركة مميزة من فريق جولد وينج للدراجات البخارية وعدد كبير من الرياضيين إنطلق الماراثون من صينية الكفراوي لمسافة 1600 متر وصولًا إلى نادي بروسيا، الذي استضاف الحدث تحت رئاسة الأستاذ محمود خميس .

شهد الماراثون حضورًا رسميًا رفيع المستوى، حيث شارك المهندس حازم الأشموني ، محافظ الشرقية ، والسيد أحمد عبد الهادي ، وكيل وزارة العمل ، والسيد أحمد عبد المتجلي، وكيل أول مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، والنائبة هند حازم حبيب، نائبة مجلس النواب عن ذوي الهمم، بالإضافة إلى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وعدد من قيادات ومسؤولي المدينة.

استُهل الحدث بجو من الحماس والتحدي، حيث عبّر المشاركون من ذوي الهمم عن قدراتهم وإمكاناتهم الاستثنائية في رياضة العدو. وفي ختام الماراثون، تم توزيع الجوائز على الفائزين، تقديرًا لجهودهم وأدائهم.

وشهدت الفعالية تكريمًا خاصًا للقيادات الداعمة، حيث قدم الأستاذ أيمن رضا، رئيس فريق جولد وينج، دروعًا تذكارية لكل من السيد المحافظ ووكلاء وزارات الشباب والرياضة والتضامن والعمل، إضافة إلى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح الحدث ودعمهم المتواصل لحقوق ذوي الهمم.

تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دمج ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية والرياضية، وتأكيدًا على أهمية دورهم في بناء المجتمع، في تجسيد عملي لشعار "نقدر".