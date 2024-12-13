شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تزور المسنات والمرضى بمناسبة حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الداخلية في حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" من خلال تنظيم فعاليات متنوعة شملت زيارات لدور المسنين والمستشفيات والاحتفاء بها بأندية وفنادق الشرطة بمختلف المحافظات، وتقديم الدعم المعنوي لها خلال تلك الزيارات والاحتفالات من منطلق الدور الاجتماعى للوزارة وحرصها على دعم كافة فئات المجتمع.