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3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة حصيلتها 40 شهيدا و98 مصابا

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:50 م

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن 40 شهيدا و98 مصابا.


وأفادت الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفا و875 شهيدا، بالإضافة إلى 106 آلاف و454 مصابا منذ أكتوبر 2023.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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