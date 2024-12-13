شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة حصيلتها 40 شهيدا و98 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن 40 شهيدا و98 مصابا.



وأفادت الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفا و875 شهيدا، بالإضافة إلى 106 آلاف و454 مصابا منذ أكتوبر 2023.