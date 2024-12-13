شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمنح دراسية فى الذكاء الاصطناعى ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية_ مهمات علمية لأبحاث ما بعد الدكتوراة بدولة اليابان، ومدتها 5 أشهر، وذلك للمشاركة في مشروعات بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم برامج الشراكة الدولية في توفير فرص للباحثين المصريين، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالاتهم الأكاديمية وتحسين قدراتهم.

ويتاح التقدم فى التخصصات الآتية:

1- الإدارة اللامركزية للبيانات الشخصية (DMPD).

2- الذكاء الاصطناعي الشخصي.

3- الحوسبة عالية الأداء.

4- التعلم الآلي النظري.

5- الحوسبة المتنقلة والذكاء الاصطناعي.

6- الاتصالات اللاسلكية والذكاء الاصطناعي.

7- الرؤية الحاسوبية.

8- التقنية الكمية.

وأفاد الإعلان، أن التقديم يتم بتسليم المستندات المطلوبة ورقيًا بمقر الإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالي: 7 شارع إبراهيم أبو النجا، حي السفارات _ مدينة نصر

علمًا بأن مواعيد التقديم هي؛ اعتبارًا من (10 ديسمبر 2024 _ 5 يناير 2025).

وللاطلاع على شروط التقدم والمستندات المطلوبة يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات: أضغط هنا