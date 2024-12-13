شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنظيم سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه سيتم تنظيم سوق اليوم الواحد، يوم الإثنين المقبل، بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لخدمة أهالي العمرانية وجنوب الجيزة والطالبية.

يأتي استمرار العمل بالسوق، والذى تم افتتاحه يوم الإثنين الماضى، بعد نجاحه وما شهده من إقبال كبير من قبل المواطنين وأهميته فى إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن السوق يساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة.

وافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارية الداخلية، سوق لليوم الواحد في كلًا من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزء من الجهود الحكومية التى تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

واستمرارًا لخطة السوق الواحد، التي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء.