شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأجبان اليوم الجمعة 13-12-2024 بسوق اليوم الواحد بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، الأجبان، بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه للمواطنين من مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

وجاءت قائمة أسعار الأجبان في السوق على النحو الآتي: جبنة اسطبولي بـ95 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات، وجبنة براميلي بـ95 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات، وجبنة ملح خفيف بـ100 جنيه للكيلو بدلًا من 120 جنيهًا، وجبنة دمياطي بـ95 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات، وجبنة كيري قشطة بـ70 جنيهًا للكيلو بدلًا من 85 جنيهًا، وجبنة كيري بـ70 بدلًا من 85 جنيهًا للكيلو.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم الجمعة، وذلك في الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتم انتظام تشغيل السوق وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن السوق يشهد توافد من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع، وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، لافتًا أنه سيتم تنظيم سوق اليوم الواحد يوم الإثنين المقبل بشارع مترو الساقية لخدمة أهالي العمرانية وجنوب الجيزة والطالبية.