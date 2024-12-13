شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار من الأرصاد بشأن الملاحة البحرية فى البحر الأحمر: الأمواج تصل لـ4 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، محذرة من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

ونبهت هيئة الأرصاد، في تنويهٍ لها، المواطنين، من تكون شبورة مائية، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت الهيئة، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، اليوم، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م).

وأشارت الهيئة، إلى أن الطقس يستمر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

يُذكر أن الحسابات الفلكية كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2024، إذ بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

والخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتوقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وفي بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ومن سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.