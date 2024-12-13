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فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع" يستعرض نشاط وإنجازات الهيئة الأسبوعي

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبددالسلام

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:11 ص

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم سلسلة الفيديوهات الدورية تحت عنوان "الرعاية الصحية في أسبوع".

ويستعرض الفيديو أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، خلال الأسبوع الماضي من الجمعة 6 ديسمبر إلى الخميس 12 ديسمبر 2024، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ولمعرفة المزيد، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق للاطلاع على التفاصيل الكاملة.

 

 

 


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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