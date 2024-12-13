شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: سوق اليوم الواحد بإمبابة يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم الجمعة، وذلك في الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتم انتظام تشغيل السوق وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن السوق يشهد توافد من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع، وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، لافتًا أنه سيتم تنظيم سوق اليوم الواحد يوم الإثنين المقبل بشارع مترو الساقية لخدمة أهالي العمرانية وجنوب الجيزة والطالبية.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.



سوق اليوم الواحد



بيع اللحوم فى سوق اليوم الواحد



أسعار اللحوم



المواطنون فى سوق اليوم الواحد



توافد المواطنين على السوق



جانب من سوق اليوم الواحد