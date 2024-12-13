شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الجمعة 13-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الجمعة 13 ديسمبر إلى السبت 14 ديسمبر 2024، نشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، واضطرابًا فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وقالت الهيئة فى تنويهٍ لها، إن خلال يومى الجمعة والسبت، تتكون شبورة مائية، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).