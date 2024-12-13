شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

واصل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة، عمله، إذ طرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة السوق، للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كأهل المواطنين.

ويوفر السوق جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

وتستهدف محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.



المواطنون فى سوق اليوم الواحد



توافد المواطنين على السوق



جانب من سوق اليوم الواحد