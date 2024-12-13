شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" تعقد ورشة عمل للجنة العليا للطرق الخضراء بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عٌقد بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة العمل الأولى للجنة العليا للطرق الخضراء بالمدن الجديدة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بترسيخ وتطبيق معايير التنمية المستدامة فى المدن الجديدة، والاهتمام بها فى العديد من المجالات.

واشتملت ورشة العمل على ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى محاضرة بعنوان: الطرق المبتكرة لبناء وتنفيذ الطرق الخضراء، بينما تناولت الجلسة الثانية محاضرة بعنوان: مقترح لوسائل مختلفة لتنفيذ مفهوم الطرق الخضراء فى المدن الجديدة، ومحاضرة بعنوان المواد المبتكرة لتنفيذ الطرق الخضراء المستدامة.

وفي نهاية الجلسات تم فتح المجال لتلقي أسئلة واستفسارات الحضور، وتناوب المحاضرون الرد عليها، وخلصت الورشة الى العديد من التوصيات والمقترحات الهامة حول الطرق الخضراء ومن المقرر دراسة آليات تفعيلها وتنفيذها فى المدن الجديدة.

حاضر بورشة العمل من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الدكتورة زينب صلاح الدين - مقرر اللجنة، والدكتور إيهاب مجدي صلاح، المدرس بالجامعة الألمانية وعضو اللجنة، والدكتور مصطفى عبدالرحمن شهيد، الباحث بالمركز القومى للبحوث.

ومن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندسة كاميليا مصطفى، والمهندس محمد رزق، والدكتورة دنيا ربيع، ومقررو الأمانات الفنية بأجهزة المدن الجديدة.