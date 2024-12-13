شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أنواع لرخص قيادة السيارات والدرجات النارية يمكن لسائق الحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

حددت المادة ( 34 ) من قانون المرور أنواع رخص القيادة للسائقين ثم أقرت المادة بأنه لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.

وشملت أنواع رخص القيادة كالآتى:

- رخصة قيادة خاصة

تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام

- رخصة قيادة درجة ثالثة

تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق

- رخصة قيادة درجة ثانية

تجيز لحاملها، قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين.ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 )

- رخصة قيادة درجة أولى

تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 )

- رخصة قيادة جرار زراعى

تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية

- رخصة قيادة مترو أو ترام

تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام

- رخصة قيادة دراجة نارية خاصة

وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية

- رخصة قيادة شرطة

وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية

- رخصة قيادة للتجربة

تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع

- رخصة قيادة مؤقتة للتعلم

وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات