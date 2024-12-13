شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين عدد من سيارات السلع الغذائية، فى أماكن ثابتة بجانب السيارات المتحركة التى تنتشر فى الميادين، والمنافذ الثابتة، حيث حددت محافظة القاهرة عدة مناطق تنظم فيها سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومن المقرر أن يتم تنظيم سوق اليوم الواحد ، اليوم الجمعة، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20%،ومن المناطق المقرر أن يتوقف بها سيارات السوق " أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر وتتواجد ما يقارب الـ 50 سيارة سلع غذائية.

كما ستتواجد عدد كبير من سيارات السلع الغذائية أمام ركن فاروق بحلوان على كورنيش النيل لخدمة المواطنين بكل الأماكن القريبة.

كما يتم تنظيم السوق فى حى الأميرية، وفى حى عين شمس بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.

ويتم استهداف الأماكن الأعلى فى الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة. وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعى، وتخفيض السعر، وأن معروضات السوق، تقل فى السعر عن معروضات الأسواق الماضية لدخول العديد من الشركات الأخرى فى المنافسة. وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

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