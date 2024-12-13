شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون تكثيف جهود مواجهة التعديات على الأرصفة والطرقات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف جهود مواجهة التعديات على الأرصفة والطرقات العامة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف جهود مواجهة التعديات على الأرصفة والطرقات العامة.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف جهود مواجهة التعديات على الأرصفة والطرقات العامة، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف جهود مواجهة التعديات على الأرصفة والطرقات العامة.