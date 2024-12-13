شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 5 ساعات اليوم الجمعة 13-12-2024 فى بعض مناطق الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 5 ساعات، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، عن 8 مناطق، هي: (طريق اسكندرية الصحراوى، منشية البكارى، الطوابق فيصل، كفرغطاطى، اللبينى ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، كرداسة)، لربط خط مياه جديد.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى أفادت أنه فى إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول 4.2 كم لتعارض الخط مع اعمال المحور، والذى تم الانتهاء من تحويله، وهو الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

وأشارت إلى قيام شركة المياه بقطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات، اليوم الجمعة، من الساعة الثانية عشر ليلًا حتى الخامسة صباح غد السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، موضحة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع، هي: (طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكارى - الطوابق فيصل - كفرغطاطى - اللبينى ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسة).

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

ونوهت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (125) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

وأشارت المحافظة إلى أنها تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم واتس اب 01016050453 والخط الساخن 114.