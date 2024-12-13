شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن حلوان البلد و9 مناطق رئيسية فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق جنوب القاهرة اليوم انقطاع فى مياه الشرب، بداية من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة وتعود بعد الثامنة صباح السبت، وذلك حسب ما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه التبين لمحابس وخطوط الطرد وأعمال الصيانة الكهربائية باللوحات الرئيسية المغذية للمحطة ورافع فيضى الخاص بالمحطة مما يستلزم عمل ربط لمحطة مياه التبين.

أماكن الانقطاع:

وأكدت الشركة أنه يترتب على ذلك قطع المياه عن مناطق (التبين وكفر العلو – حلوان البلد و منشية جمال عبد الناصر – شرق وغرب حلوان بالكامل – مدينة الموظفين و تقسيم الاتحاد الاشتراكى - عرب غنيم - المساكن الاقتصادية ).

مواعيد الانقطاع:

وويتم قطع المياه اعتبارا من الساعة 12 ليلا اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 14-12-2024، حيث أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.