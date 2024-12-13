شكرا لقرائتكم خبر عن غير قابلة للتزوير.. شكل رخصة القيادة الجديدة بتقنيات عالية والان مع تفاصيل الخبر

استحداث إدارة المرور شكلا جديدا وحديثا لرخصة القيادة، فقط تم تزويدها بتقنيات حديثة تشمل التشفير والأمان المتقدم، مع شريحة إلكترونية لتسهيل التحقق من هوية مالك الرخصة فى الكمائن المتحركة بواسطة الأجهزة أو الهواتف المحمولة.

وتتضمن رخصة القيادة الجديدة بيانات المالك بشكل شامل، حيث يظهر الاسم وتاريخ الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب المهنة والعنوان الكامل، مما يعزز دقة المعلومات ويسهم فى رفع كفاءة الخدمات المرورية.

ويلاحظ وجود حروف إنجليزية على خلفية الرخصة وهى ترمز إلى:

حرف “A”: للدراجة النارية.

حروف “A1”: للدراجة النارية سعة 125.

حرف “B”: للمركبة البى كاب.

حروف “B1”: للمركبة بـ3 إطارات “توك توك”.

حروف “be”: للمركبة الملاكى صندوق.

حرف “C”: للسيارة نصف نقل.

حرف "C1": للسيارة النقل تزن حمولة 4000 كيلو.

حروف “C1E”: للسيارة نقل مقطورة.

حروف “CE”: قيادة نقل سيارة كونتنر.

حروف “DE”: للسيارة الميكروباص.

حروف “db”: للسيارة الحافلة التى بها صندوق.