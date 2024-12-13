شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأمثال الشعبية المرتبطة بالشهور القبطية والان مع تفاصيل الخبر

"التقويم القبطى" كان يسير عليه المصريون قديمًا ولا يزال العاملون فى مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون به فى كافة المعاملات الزراعية صيفًا وشتاءًا، وهناك العديد من الأمثال المرتبطة بالشهور القبطية والتى يحفظها الأجداد وينقلوها للأحفاد حتى اليوم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأمثال:

1- "توت..رى ولا تموت"

2- بابة.. خش واقفل البوابة "اتقاء للبرد"

3- هاتور يقول للبرد طور طور بمعنى أنه "بداية البرد" أو هاتور أبو الدهب منثور "أى القمح" أو أن فاتك هاتور اصبر لما السنة تدور.

4- كيهك "صبحك مساك شيل يدك من غداك، وحطها فى عشاك وهذا يرمز إلى أقصر أيام السنة"

5- طوبة "تخلى الشابة كركوبة نسبة إلى "البرد الشديد"

6- أمشير.. "يفصص الجسم نسير نسير "أى من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

7- برمهات .." روح الغيط وهات "هو موعد نضج المحاصيل الشتوية"

8- برمودة.. دق العامودة "أى دق سنابل القمح بعد نضجها"

9- بشنس.. يكنس الغيط كنس.

10- بؤونة "8 يونيو" تنشف المياه من الماعونة وهذا يرمز إلى شدة الحر

11- أبيب".. " أبو اللهاليب" وهذا يرمز إلى "شدة الحر"

12- مسره.. " تجرى فيه كل ترعة عسرة " وهذا يرمز إلى ازدياد مياه الفيضان فتغمر الأرض

13- النسى أو الشهر الصغير" تزرع أى شيء حتى لو فى غير أوانه وينم".